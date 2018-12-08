Kilis'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümü

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde "İşgalden Kurtuluşunun 97. Yıl Dönümünde Milli Mücadele ve Kilis" Konulu panel düzenlendi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun'un da katıldığı panelde Kilis'in Kurtuluşunu konu alan video gösterimi yapıldı. ardından konuşan Kilis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ruhat Yaşar, "Bugün yanı başımızda bir savaş yaşanırken Kilis'in Milli Mücadele'deki yerini bir panel etkinliğinde tartışmak Kilis için de çok anlamlıdır" dedi.

Panelin moderatörü Prof. Dr. Yaşar, panel konuşmacılarını tek tek tanıtarak, sözü mikrofonu konuşmacılardan AK Parti 27. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı'ya verdi. Doç. Dr. Halil Özşavlı Kuvai Milliye - Ermeniler ve Kilis halkı üçgeninde Milli mücadeleyi anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Gölcü ise öncelikle Kilis'in işgal sürecini birkaç anekdotla anlattı. Daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Gölcü, birbirinden ayrı İngiliz ve Fransız işgali dönemlerinde, Ermenilerin tehcir edilmesini gerektiren 1915 tarihli Sevk ve İskan Kanunu'yla bağlantılı olarak ortaya çıkan güç mücadeleleri ile ilgili bilgiler verdi.

Gölcü, işgalcilere direniş hazırlığı yapan Cemiyet-i İslamiye ve Heveskaran-ı Maarif teşkilatlarıyla Sakıp, Polat ve Şahin beylerin bölgedeki Kuvayı Milliye'nin ortaya çıkışı ile işgalin sona ermesine zemin hazırladığının altını çizdi.

Panelin ardından Kilis Valisi Recep Soytürk, Doç. Dr. Halil Özşavlı'ya teşekkür belgesi verildi. - KİLİS