Kilis ile Gostivar Kardeş Şehir Oldu

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar Belediyesi ile Kilis Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Temaslarda bulunmak amacıyla beraberindeki heyetle Gostivar şehrini ziyaret eden Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Belediye Başkanı Arben Taravari ile bir araya geldi.

İki şehir arasındaki ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede, Kilis ile Gostivar'ı kardeş şehir yapan protokol imzalandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kara, Gostivar'da bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Gostivar ile Kilis'in birçok ortak özelliğinin bulunduğunu dile getiren Kara, "Gostivar ismi misafirlerin güzel ağırlandığı, misafirlerin güzel şekilde yaşadığı yer anlamına geliyor bildiğim kadarıyla. Kilis de şu anda dünyada en çok misafir ağırlayan şehir. Biz umudun ve barışın şehri de diyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki savaş nedeniyle yüz binlerce insanın Kilis'e sığındığını anımsatan Kara, Gostivar'da da Türkler, Arnavutlar ve diğer milletlerin kardeşçe yaşadığını anlattı.

Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulunan Kara, "BM eğer dünyayı daha huzurlu, daha güvenli ve daha iyi bir dünya haline getirmek için kurulmuş bir örgütse işte gelsin Gostivar'ı örnek alsın, gelsin Kilis'i örnek alsın ve dünyayı daha yaşanabilir hale getirsin ama yok gayesi bu değilse, farklı bir amacı varsa hemen yanı başımızdaki Suriye'de olan kardeş kavgasını alsın ve dünya yaşanmaz hale gelir." diye konuştu.

Kara, Gostivar'ın olduğu gibi Kilis'in de yaşatılması, imar edilmesi ve dünyaya örnek olması gerektiğini kaydetti.

Gostivar Belediye Başkanı Taravari de Kilis Belediyesi ile kardeş şehir olmaktan ve Kilis Belediye Başkanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul'da yaşayan bir Gostivarlının girişimleri ve iki şehrin ortak kararı doğrultusunda kardeş şehir olduklarını söyleyen Taravari, "Bugün iş birliği anlaşmasını imzaladık. Eğitim, kültür başta olmak üzere karşılıklı yatırımlar da dahil birçok alanda iş birliğimizin olmasını ümit ediyorum." dedi.

Basın toplantısının ardından Kara, Gostivar Belediye Başkanı Taravari'ye Kilis Belediyesporun atkısını hediye etti.