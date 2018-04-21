Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne Hasan Kahraman Atandı

Antalya'nın Manavgat ilçe Göç İdaresi Uzmanı Hasan Kahraman, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine atandı.

18 Aralık 2015 tarihinde Manavgat Göç İdaresi yetkilisi olarak görev yapmaya başlayan Hasan Kahraman, Göç İdaresi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olarak İl Göç Uzman Yardımcılığından Uzmanlığa terfi etmiş, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan uzlaştırmacı sınavını başarıyla vererek Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde uzlaştırmacı olmaya hak kazanmıştı.

İçişleri Bakanlığınca Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevine atanan Hasan Kahraman, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden gelen gayreti göstereceğini, ülkesinin her karış toprağında görev yapmanın kendisi için onur olduğunu söyledi. - ANTALYA