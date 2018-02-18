Kilis 105 Yaşındaki Zeynep Nineden Mehmetçiğe Destek

105 yaşındaki Zeynep nineden Mehmetçiğe destek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, ' Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için kesilmek üzere Kilis'e getirdiği 11 küçükbaş hayvanı, askeri yetkililere teslim etti. Yakınlarının, Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıp, şehitler için dua ettiği Zeynep Bekereci, "Allah'ım askerleri korusun. Allah yardım etsin askerlerimize. 11 kurbanlık getirdim. Askerlerimize koyunları kurban edeceğim" dedi.

Öte yandan Diriliş Gençlik Derneği de, Mehmetçiğe destek için Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Burada basın açıklaması yapan Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, yanlarında getirdikleri baklava ve yiyecekleri askeri yetkililere teslim etti.