Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt - Haberler
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Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cibilliyeti bozuk" sözlerine yanıt

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sert sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini tekrarlayan Kılıçdaroğlu, "Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" dedi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmesiyle ilgili sert ifadeler kullanarak, "Önce Merkez Bankasından randevu istedi, randevu verildi. Kendisi brife edildi. Çıktı, yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cinsi, cibilliyeti bozuk.Derdi kamu kurumlarından bilgi almak değil, şov yapmak. TÜİK'ten randevu istedi, vermedi. Ne dedi? Siz imtihanı kaybettiniz. Niye? Merkez Bankası'na gittiniz, orada içeride başka dışarıda başka hareket ettiniz. TÜİK sır kurumdur, burada da aynı şekilde hareket edersiniz. Talebinizi iletin, biz size cevap veririz dediler. Geldiler TÜİK önünde gösteri yaptılar. İçeri giremediler." şeklinde konuştu.

Kamu kurumlarına emrivaki ile gittiği için Kılıçdaroğlu'nun kapıda kaldığını ifade eden Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat siyasi son günlerde terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu sıkı fıkı ilişkilerin de etkisiyle olsa gerek kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Kendi evladının evine bile haber vermeden, karşı taraftan davet almadan gidemeyen CHP'nin başındaki zatın bu eşkiyavari baskınlarla derdi bilgi almak değil, kaos ve karmaşa çıkarmaktır.

Bundan sonra devletin kurumlarına da böyle rastgele gidemeyeceksin. Her şeyden önce devletin kurumlarına gidebilmek dürüstlük gerektirir, sende bu dürüstlük yok, sana bugüne kadar yeri geldi Savunma Bakanımı yeri geldi Dışişleri Bakanımı gönderdim ama sen adam değilsin. Dürüst değilsin. Sana Dışişlerini Bakanını, Savunma Bakanını gönderen bu Cumhurbaşkanı.. Her noktada Merkez Bankası bağımsız değil diyor, Merkez Bankası seni kabul etti, sen bağımsız değilsin, senin ipinin kimlerin elinde olduğunu merak ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren Kılıçdaroğlui "Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…" demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar" ifadelerini kullandı.

Kılıdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cibilliyeti bozuk' sözlerine yanıt

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Yorumlar (4)
Mehmet kuru :CHP demek düzensizlik demek , CHP demek dinsizlk demek , yalan demek , CHP’li parti Sözcüsü çıktı ne dedi alkolü helal , Din eğitimini çağ dışı Müslümanım diyen birisi o sözlere sahip çıkıyorsa pes doğrusu . Yazıklar olsun sizin ham ervahınıza tüh yazıklar olsun Cevap Yaz 86 19 Yayından Kaldır
ERKAN :peki faiz helal mı? 4 22 Yayından Kaldır
Mehmet Akkaya:Kılıçdaroğlu nu bu tavrından dolayı kutluyorum .keşke siyasette kötü sözler olmasa Cevap Yaz 17 18 Yayından Kaldır
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