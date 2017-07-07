Kılıçdaroğlu: Yürüyüş Bittikten Sonra Her Fırsatta Sokak Eylemi Yapacağız

Adalet Yürüyüşü'nün 23. gününde İstanbul'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK'te gündemi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, Şirin Payzın'ın programında şunları söyledi:

"ADALETİ BULANA KADAR HER ALANI ZORLAYACAĞIZ"

Meclis'te muhalefetin sesi kısılırsa, her seferinde sokağa çıkarız. Adaleti buluncaya kadar bütün alanları zorlayacağız. İster meclis içi ister meclis dışı. Bütün alanları zorlayacağız.

"BU BEYEFENDİ 15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇAĞIRDI"

Efendim 'adalet sokaklarda aranmaz'. Peki ben onlara sorayım: Demokrasi sokaklarda aranır mı? 15 Temmuz'da demokrasiyi nerede kazandık. Vatandaşları sokağa kim çağırdı? Bu beyefendi çağırdı? Bu ülkeye adalet gelinceye kadar sonuna kadar mücadele edeceğim. Bedel ödeyecekmişiz, hiçbir korkum yok. Bedel ödenecekse önce ben ödemeye hazırım.

Bu bir son değil başlangıçtır. Parlamentoda sesimizi ne zaman kısmak isterlerse sokağa çıkacağız.

"ÖFKEM GEÇMEDİ"

Öfkem geçmedi. Yargıya olan güvenim temelden sarsıldı. Yargının siyasi otoriteye bağımlı hale getirilmesi ve belli bir merkeze göre karar verilmesi beni derinden sarsıyor. Bu yürüyüşün adının adalet olmasının temel nedeni bu. Belli makamlara belli kişiler yerleştiriliyor. Ve bu kişiler hükümetin istemediği kişiler yargılanırken en ağır cezayı veriyor. Şimdi Enis Bey ne yaptı? Aklın mantığın alacağı şey değil. Elde belge olmadan, bilgi olmadan insanları alıp mahkum etmek, nerede vardır böyle bir adalet düzeni? Ne casusluğu Allah aşkına? Adalete olan güvenimiz temelden sarsılmış halde. Adaletin güçlü olduğu yerde devlet de güçlüdür.