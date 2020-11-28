Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: AK Parti'ye verilen her oy haramdır

AK Parti'ye oy veren öğretmenlerle ilgili "Ben ona öğretmen demem" diyerek tepki çeken CHP lideri Kılıçdaroğlu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara satılmasını eleştiren Kılıçdaroğlu "İhale yapmadılar niye yapmadılar? Bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin düzenlediği, 'Adana Esnaf Buluşması'na katıldı. Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara satılmasına tepki gösterdi ve hükümeti eleştirdi.

ÖĞRETMENLERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kullandığı cümleler ise yeni bir tartışma ortamı yarattı. Daha önce öğretmenler ile ilgili olarak yaptığı "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir" şeklinde açıklama sonrası tepki gören Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye verilen her oyun haram olduğunu savundu.

"İHALE YAPMADILAR, NİYE YAPMADILAR?"

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu "Kötü" olarak değerlendiren CHP lideri, "Her şeyi sattık, en sonunda İstanbul Borsası'nın da yüzde 10'unu sattık. Şu soruyu sormamız lazım, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katarlılara sattık. Kaça sattık? Bilen var mı? Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Şu soruyu sormanız lazım, ihale yaptınız mı? Belki başka ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar veriyorum. İhale yapmadılar, niye yapmadılar?" dedi.

"HER OY HARAM OYDUR"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, "Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur. Her birinizin, tek tek fakir fukaraya sahip çıkmanız lazım. Eğer bu ülkede 83 milyon beraber yaşıyorsak ve o şirketlerin tamamı bizim vergilerimizle kurulmuşsa, bu sorunun cevabını vermek zorundasınız" ifadelerini kullandı.