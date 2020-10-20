Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu
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Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu

20.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 20.10.2020 14:05

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun için Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu. 

Üç yıldır kanser tedavisi gören Sözcü Gazetesi yazarı Bekir Coşkun önceki gün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Coşkun, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

YAN YANA SAF TUTTULAR

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ile İYİ Partili milletvekilleri ve Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce katıldı. Cenazede aralarının açık olduğu öne sürülen Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yan yana saf tutması dikkat çekti.

EN SON ŞUBAT AYINDA BİR ARAYA GELDİLER

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce en son şubat ayında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İkilinin buradaki görüşmesi yaklaşık 50 dakika sürmüştü. İnce, görüşme sonrasında, "Evime geldim. İnsan evine geldikten sonra açıklama yapar mı? CHP üyesiyim. Genel Başkanımla görüşmem kadar doğal bir şey olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu

NE OLMUŞTU?

Şubat ayındaki görüşmeden sonra sessizliğe bürünen Muharrem İnce, 13 Ağustos'ta "Memleket Hareketi" adını verdiği bir girişimde bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' ve 'ihraç' konuları hakkında ise "Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum" demişti.

MEMLEKETİNE DEFNEDİLECEK

Bekir Coşkun'un cenazesi Şanlıurfa'nın Tülmen ilçesine defnedilecek.

Kılıçdaroğlu ve İnce, Bekir Coşkun'un cenazesinde yan yana saf tuttu

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