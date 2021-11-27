KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER İSTANBUL'DA TÖRENDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Törende ilk olarak konuşan Meral Akşener, yerel seçimlerde kendilerine karalama kampanyası yapıldığını belirterek, 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde benzer iftiralar ve karalamalarla karşı karşıya kalmaya başlayacağız. Benden başladı zaten, hayırlısıyla teneşire yatırıldım" dedi. Kılıçdaroğlu ise, 'Önümüzde zor bir süreç var. Ekonomideki ciddi bozulma ve belediyelerimizin yapacağı yatırımların üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Bu kışı vatandaş nasıl geçirecek. Bu kışı asgari ücretle geçinen birisi nasıl geçirecek. Bir 'kara kış fonu' kurun dedim. Bu vatandaşın kışı geçirmek için çok değerli bir fon olabilir. Bunlar için önlem alınması lazım, kaynak da söyledik" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İki dünyamız oluştu Türkiye'de. Bir sarayın dünyası, bir de halkın dünyası. Arada 180 derece fark var. Az kaldı Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek ve Türkiye yeni bir sürece girecek. En geç 6 ay içinde ekonominin çarkları sağlıklı bir şekilde dönecek. Var olan acı tabloyu Türkiye hak etmiyor aslında. Gücümüz, imkanımız var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.