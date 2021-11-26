Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da törende konuştu (1)

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi açılış törenine katıldı.

Eyüpsultan Işıklar Mahallesi'ndeki tesisin açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?