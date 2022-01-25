Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu! İstifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek - Haberler
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Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu! İstifası istenen İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Kılıçdaroğlu, "Siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş" dedi. İstanbul'da önceki gün etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yollar tıkanmış ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun istifası istenmişti.

İstanbul'da meydana gelen yoğun kar yağışının ardından trafiğin durma noktasına gelmesi ve tuzlamaların yetersiz kalması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik istifa çağrıları başlatılmıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan hem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş için destek mesajı geldi.

"SANAYİYE 3 GÜNDÜR ELEKTRİK VERİLMİYOR"

Sanayi bölgesine 3 gündür elektrik verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri karalama" diye konuştu.

"HALK BELEDİYECİLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDİN"

Yavaş ve İmamoğlu'na desteğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin; gerisi boş, Saray kadar bomboş" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu! İstifa çağrısı altındaki İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Haber

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