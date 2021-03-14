CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 12:14 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerinin hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerinin hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirterek, "Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız." ifadelerini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin ailelerine mektup gönderdi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımlayan Kılıçdaroğlu mesajında, Kovid-19 sürecinde çok sayıda sağlık şehidi bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan hayatını kurtarırken kendi hayatlarını verdiler, bir hayat kurtarmak için yeri geldiğinde hayatlarını feda eden kişiler. Onlara minnet duyuyoruz. 83 milyon, sağlık çalışanlarına borçluyuz.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla anı pulları bastırdık ve her bir sağlık şehidimizin ailesine duygularımızı anlatan birer mektup gönderiyoruz. Onlar bizim gönlümüzde 83 milyonun gönlünde yer ettiler. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

"Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.

Bir canı yaşatabilmenin sorumluluğuyla hareket eden, iyiliği, emeği, dayanışmayı ve umudu yaşatmaktan vazgeçmeyen bütün sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşı koruyan, sağlık emekçilerini onurlandıran güçlü sosyal devleti birlikte inşa edeceğiz. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Bu vesileyle bir nefes sıhhat için, kendi nefesinden vazgeçen sağlık emekçilerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.

Yaşamımızı emanet ettiğimiz değerli sağlık emekçilerimize söz veriyorum. Çalışma koşullarınızı iyileştireceğiz. Çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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