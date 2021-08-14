Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
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Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı

Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık (85), Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık (85), Tunceli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP'li milletvekilleri de katıldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden teyzesi Fecire Işık'ın cenaze törenine katılmak için sabah saatlerinde genel başkan yardımcıları Erdoğan Toprak, Veli Ağbaba, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ile Elazığ Havalimanı'na geldi, buradan da kara yolu ile Tunceli'ye geçti. Kılıçdaroğlu, cenaze töreni için geldiği Tunceli Cemevi'nde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kılıçdaroğlu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Kılıçdaroğlu, teyzesinin tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Fecire Işık'ın cenazesi, Nazimiye ilçesine bağlı Ramazan köyüne götürülerek, toprağa verildi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Tunceli merkez Atlantı köyünde bulunan aile kabristanlığına giderek, annesi Yemoş ve babası Kamer Kılıçdaroğlu'nun mezarlarını ziyaret edip, dua etti. Kılıçdaroğlu, ardından Tunceli'den ayrılarak, kara yolu ile Elazığ'a geçti.


Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı
Kılıçdaroğlu'nun teyzesi, Tunceli'de son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun teyzesi Fecire Işık hayatını kaybetti

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