Kılıçdaroğlu'nun 'Ozan Arif' Sözlerine HDP'den Tepki: Alevi Değerlerini Ayaklar Altına Aldı

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen günlerde hayatını kaybeden Ozan Arif için söylediği "Aşık Veysel, Aşık Daimi gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Erzurumlu Emrah gibi, Neşet Ertaş gibi..." sözlerine "Alevi değerlerini ayaklar altına aldı" diyerek tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı açılışında hayatını kaybeden Ozan Arif'i anarak şu ifadeleri kullanmıştı.

"OZAN ARİF, PİR SULTAN ABDAL GİBİ"

"Her ölüm aslında başka bir başlangıçtır. Mevlana ölümü farklı dillendirir.Şeb-i Arus dediği Düğün Gecesi olarak dillendirir. Bizim Anadolu kültüründe ozanlar vardır, aşıklar vardır. Ozanlar ve aşıklar, halkın sesini sazlarıyla dile getirirler. Onların özelliklerinden bir tanesi; zulme karşı baş eğmezler. En büyük silahları sazları ve sözleridir. Bütün mücadeleyi bunun üzerine yaparlar. Sevgiyi, hoşgörüyü, haksızlığa karşı direnmeyi şiirleriyle, sözleriyle, sazlarıyla dile getirirler. Böyle bir ozan hayatını kaybetti. Ozan Arif. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ozan Arif'in, diğer ozanlardan bir farkı yok. Aşık Veysel, Aşık Daimi gibi, Pir Sultan Abdal gibi, Erzurumlu Emrah gibi, Neşet Ertaş gibi..."

"ARİF, DİNK İLE MARAŞ'IN KATİLLERİNE ÖVGÜ DİZDİ"

Kenanoğlu, yazılı açıklamasında "Kılıçdaroğlu'nun haddini aştığını ve Alevi değerleri ayaklar altına aldığını" öne sürdü. Kenanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink ile Maraş'ın katillerine övgüler dizen ülkücü Ozan Arif ile Alevilerin ulu ozanlarını aynı kefeye koymuştur. Cem ibadetimizde isminin geçtiği her dua ve deyişte niyaz verdiğimiz Pir Sultan Abdal ve Alevilerin değeri olan diğer Alevi ozanlarıyla Hrant Dink'in katillerinin sevicisi ve onlara methiyeler dizen ülkücü Ozan Arif'i aynı kefeye koymak hadsizliktir, hakarettir. Kılıçdaroğlu'nu bu benzetmesinden ve Alevi toplumuna hakaretinden dolayı kınıyorum. Kılıçdaroğlu haddini bilmeli ve Alevi toplumundan ve Ermeni halkıyla bu ülkenin demokratlarından özür dilemelidir.