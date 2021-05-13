Kılıçdaroğlu'nun "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözlerinin arkasından anketlerdeki yüksek oy oranı çıktı
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Kılıçdaroğlu'nun "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum" sözlerinin arkasından anketlerdeki yüksek oy oranı çıktı

Kılıçdaroğlu'nun 'Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum' sözlerinin arkasından anketlerdeki yüksek oy oranı çıktı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Buket Aydın'ın konuğu olduğu programda, "Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum" ifadelerini kullanmıştı. CHP liderinin açıklamasından kısa bir süre sonra GEZİCİ Araştırma Şirketi'nin yayınladığı anketin sonuçları dikkat çekti. Ankette, Kılıçdaroğlu'nun 44, 8 bandında oy aldığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun anket sonuçlarının masasına geldikten sonra adaylık adaylık konusunda net konuştuğu belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Nisan'da Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, bu programda Aydın tarafından kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya da "Ortak görüş doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı olurum" yanıtı vermişti.

"İKİNCİ TURDA KİME OY VERİRSİNİZ" SORUSU SORULDU

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyaset kulislerinde günlerce konuşulurken, GEZİCİ Araştırma Şirketi tarafından dikkat çeken bir anket yayınlandı.

"Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa hangi adaya oy verirsiniz" sorusunun yanıtının arandığı ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

GEZİCİ'nin anketine göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 43,1 oy alırken, CHP lideri ise yüzde 44, 8 oy alıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELİNİ GÜÇLENDİREN ANKET

Bilindiği üzere tüm siyasi partiler, anket şirketlerine üye olarak şirketlerden gelen verilere ilk elden ulaşabiliyor. GEZİCİ tarafından son gerçekleştirilen çalışmanın da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun masasına gittiği ve Kılıçdaroğlu'nun önüne gelen anketler sonucunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net bir açıklama yaptığı belirtildi.

CHP liderine sadece GEZİCİ'nin değil diğer anket şirketlerinin çalışmalarının da gittiği öğrenilirken, Kılıçdaroğlu'nun bu anket sonuçlarına göre adaylık konusunu gündeme getirdiği kaydedildi.

KARARSIZ OYLARIN YÜZDE 75'İ 18-36 YAŞ ARASI

Diğer yandan ankette kararsız oyların çokluğu da dikkat çekti. Yüzde 12, 1 bandındaki seçmen kesimi, iki adayı da tercih etmediklerini belirtti.

Şirket tarafından anketle ilgili yayınlanan raporda, seçmenin büyük çoğunluğunun gençlerden meydana geldiği görüldü. Rapora göre kararsızların yüzde 75'inin 18-36 yaş arası gençlerden oluştuğu izlendi.

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