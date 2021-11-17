Kılıçdaroğlu'nun ikna odaları eleştirisi sonrası gözler uygulamanın mimarı CHP'li eski vekil Nur Serter'e çevrildi

Cumhuriyet Halk Partisi ( Chp ) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında tartışılan helalleşme konuştu. Helalleşme çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu, hukukun ve helalleşmenin farklı olduğunu belirterek, "Roboski'yle, Diyarbakır Hapishanesi mahkûmlarıyla, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan asılan insanlarımızla helalleşeceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası gözler ikna odalarının mucidi 23. ve 24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter'e çevrildi.

"BENİM SAYEMDE BİLGİLENDİLER" DEMİŞTİ

İkna odalarının kurucusu olan dönemin İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fatma Nur Serter, 2015 yılında yaptığı açıklamada, "Benim sayemde o öğrenciler bilgilenerek başlarını açarak, üniversite okudular" demişti.

İKNA ODALARI

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan ve toplumda derin yaralar açan 28 Şubat 1997'deki postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti. Dönemin tanıkları ve mağdurları, bu süreçte toplumun yaşam biçimi ve inançlarını yaşayış tarzı üzerinden oluşturulan yoğun baskıyı, aradan geçen yıllara rağmen hala unutamıyor.

ÖĞRENCİLERİN HAKLARI ENGELLENDİ

28 Şubat'ın en çok etkilediği kesim, başörtüsü takmaları nedeniyle öğrenim hakları engellenen öğrenciler oldu. Başörtülü öğrencilere karşı linç kampanyası başlatıldı, tek istekleri eğitimlerine devam etmek olan öğrencilerin yüzlerine okul kapıları birer birer kapandı.

BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİ VERİLDİ

Öğrencilerin üniversite önlerinde eylem yaparak başlattıkları başörtüsü mücadelesi, kısa sürede tüm ülkeye yayılarak büyük bir direnişe dönüştü. Haklarını arayan öğrenciler, adeta terörist muamelesi gördüler, okul bahçesine dahi sokulmadılar hatta gözaltına alınıp yargılandılar.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet