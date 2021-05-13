Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var

"Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den yeşil ışık yandı. Bu noktada bir şartı olduğunu ifade eden İYİ Parti, hiçbir şekilden yan yana gelmek istemediği HDP'nin, uzlaşmayı bozabilecek tek unsur olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri İYİ Parti içinde de yankı buldu. Bu sözler üzerine İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Millet İttifakı'nın 2023'teki seçimleri kazanma olasılığını tartışmaya başladı.

HİÇBİR KOŞULDA HDP İLE YAN YANA GELMEK İSTEMİYORLAR

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakıldı, ancak bu noktada İYİ Parti'nin tek itirazının HDP'ye yönelik olacağı vurgulandı. İYİ Partililer, 2023'e giderken hiçbir koşulda HDP ile yan yana gelmek istemediği belirtildi.

AKŞENER ADAYLIĞA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Parti yönetimi, geçen seçimde aday olan, ancak aldığı yüzde 7.42'lik oy oranıyla tartışma yaratan Akşener'in 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına temkinli yaklaştığına dikkat çekti. Akşener'in bu kez 'Millet İttifakı olarak bir uzlaşı ile aday çıkarılmasına sıcak baktığı' ifade edildi.

"HALK İÇİN EN DOĞRUSU NEYSE ORADA BİRLEŞİRİZ"

İYİ Partili kurmaylar, bu seçimlerde tercihinin ne olacağını "Halk için en doğrusu neyse biz, o noktada birleşiriz" sözleriyle açıkladı. Ancak İYİ Parti kanadı, CHP ile 2023 seçimlerinde belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adaylığında iki parti arasındaki uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olduğuna dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YE YÖNELİK SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, bir internet sitesinin yayınında HDP ile ilgili, "HDP'nin ittifakta yer almadığını, ancak demokrasi içinde HDP'nin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu" söylemişti. İYİ Parti'de son günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de tartışılıyor.

AKŞENER'İN SÖZLERİ PARTİYE OY KAYBETTİRMİŞTİ

Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı "Eşit şartlarda yarışmak isterim" sözlerinin partiye oy kaybettirdiğine işaret edilirken, İYİ Parti'nin asla HDP ile yan yana gelmeyeceği de vurgulandı. Bu nedenle iki parti arasında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday belirleme noktasında 'uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olacağı' belirtildi.