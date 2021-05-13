Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var
Haberler.com - Haberler | Politika

"Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den yeşil ışık yandı. Bu noktada bir şartı olduğunu ifade eden İYİ Parti, hiçbir şekilden yan yana gelmek istemediği HDP'nin, uzlaşmayı bozabilecek tek unsur olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Millet İttifakı isterse cumhurbaşkanı adayı olurum" sözleri İYİ Parti içinde de yankı buldu. Bu sözler üzerine İYİ Partililer, Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda Millet İttifakı'nın 2023'teki seçimleri kazanma olasılığını tartışmaya başladı.

HİÇBİR KOŞULDA HDP İLE YAN YANA GELMEK İSTEMİYORLAR

Cumhuriyet'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık yakıldı, ancak bu noktada İYİ Parti'nin tek itirazının HDP'ye yönelik olacağı vurgulandı. İYİ Partililer, 2023'e giderken hiçbir koşulda HDP ile yan yana gelmek istemediği belirtildi.

AKŞENER ADAYLIĞA TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Parti yönetimi, geçen seçimde aday olan, ancak aldığı yüzde 7.42'lik oy oranıyla tartışma yaratan Akşener'in 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı adaylığına temkinli yaklaştığına dikkat çekti. Akşener'in bu kez 'Millet İttifakı olarak bir uzlaşı ile aday çıkarılmasına sıcak baktığı' ifade edildi.

"HALK İÇİN EN DOĞRUSU NEYSE ORADA BİRLEŞİRİZ"

İYİ Partili kurmaylar, bu seçimlerde tercihinin ne olacağını "Halk için en doğrusu neyse biz, o noktada birleşiriz" sözleriyle açıkladı. Ancak İYİ Parti kanadı, CHP ile 2023 seçimlerinde belirlenecek ortak cumhurbaşkanı adaylığında iki parti arasındaki uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olduğuna dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'YE YÖNELİK SÖZLERİ TARTIŞMA KONUSU

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde, bir internet sitesinin yayınında HDP ile ilgili, "HDP'nin ittifakta yer almadığını, ancak demokrasi içinde HDP'nin de vazgeçilmez bir unsur olduğunu" söylemişti. İYİ Parti'de son günlerde Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri de tartışılıyor.

AKŞENER'İN SÖZLERİ PARTİYE OY KAYBETTİRMİŞTİ

Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kullandığı "Eşit şartlarda yarışmak isterim" sözlerinin partiye oy kaybettirdiğine işaret edilirken, İYİ Parti'nin asla HDP ile yan yana gelmeyeceği de vurgulandı. Bu nedenle iki parti arasında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde aday belirleme noktasında 'uzlaşıyı kıracak tek unsurun HDP olacağı' belirtildi.

Tam da 'Aday olabilirim' çıkışından sonra! Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket
Tam da "Aday olabilirim" çıkışından sonra! Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket
Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek
Meral Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı: Daha da yükselecek

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Antony Blinken Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 21:22:11. #1.15#

title