Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
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Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

04.05.2020 21:31 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç, konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotoğrafı paylaşan AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da etiketlemişti.

Paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirilen Mehmet Emin Göç, "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"TEPKİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM"

Hakimlikteki sorgusunda paylaşımı kabul eden Mehmet Emin Göç, şu ifadeleri kullandı:

Darbe söyleminde bulundular. Ben de o anki sinir ile böyle bir fotoğraf paylaştım. Yapabileceğimden falan değil. Sadece sinirlendiğim için ve tepki olsun diye paylaştım. Benim sicilim temizdir. Silahım falan yoktur.

Hakimlik, şüpheli Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotoğrafı paylaşan ve paylaşımlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek tehdit eden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı

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