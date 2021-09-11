Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip 'Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar' diyerek açıkladı - Haberler
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Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip "Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar" diyerek açıkladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programları kapsamında gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuştu. Gelecek ve DEVA Partisi'nin de ismini telaffuz eden Kılıçdaroğlu, "Gelecek ve Deva da dahil liderler, ülkenin geleceği açısından kaygılılar ve bu kaygının giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ESİAD 35. Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı ve açılış programı için İzmir'in Çeşme ilçesine gitti. Kılıçdaroğlu'na partisinin üst kademe yetkilileriyle birlikte yerel yöneticiler de eşlik etti. Toplantı kapsamında kürsüye çıkan CHP lideri, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip 'Kaygılılar' diyerek açıkladı

"ÜLKENİN GELECEĞİ AÇISINDAN KAYGILILAR"

Gelecek ve DEVA Partisi'nin de ülkenin yönetimi konusunda kendileri gibi düşündüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Siyasette en önemli olan konu güven. Güveneceğimiz kişiyi siz seçeceksiniz. Ben ancak 'şu olsun, bu olsun' derim. Kişinin özgeçmişine ve o güne dek yaptıklarına bakacaksınız. Şahsi düşüncem; zaten bir cumhurbaşkanı seçilirse ittifakı oluşturacak tüm liderler orda olmak zorundadır. Bir kişinin kararı ile olmaz. İttifak ile temel konularda ittifakı oluşturan siyasi partiler karar verir. Bir araya geliriz, temel konularda karar verip o kararı kamuoyu ile paylaşırız. Gelecek ve Deva da dahil liderler, ülkenin geleceği açısından kaygılılar ve bu kaygının giderilmesini istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip 'Kaygılılar' diyerek açıkladı

"İTTİFAKA KATILMAK KENDİ TERCİHLERİ"

Gelecek Partisiyle, DEVA Partisi'nin ittifaka katılma tercihlerinin kendilerine ait olduğunun altını çizen CHP lideri, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye ortak bir söylememiz var. Deva ve Gelecek partilerinin başkanları da bundan söz ediyor. Söylem birliğimiz var ama şöyle bir çalışma yapıyoruz; güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğu ile ilgili çalışma yapılıyor. Her partinin genel başkan yardımcısı görevli. Bunu 1,5 sayfayı aşmayan bir metne dönüştürüp partilerin ortak hedefi diye kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz. Deva ve Gelecek, ittifak içinde yer alır mı kendi tercihleri ama belli konularda ortak söylemi geliştiriyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip 'Kaygılılar' diyerek açıkladı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu'ndan ittifak işareti! Gelecek ve DEVA Partisi'nin ismini verip 'Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar' diyerek açıkladı - Haberler
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