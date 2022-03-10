Sosyal medya yıkılıyor! Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin paylaşımına dil çıkarma emojisi ile karşılık verdi

Dünyanın gözü bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'na çevrildi. Yaklaşık 1.5 saat süren zirvenin ardından bakanlar ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. 34 ülkeden 330 gazetecinin takip ettiği basın toplantılarından çıkan sonuçlar, dünya basınında da geniş yer buldu.

DİYARBAKIR'A GİTTİ

Antalya'da tarihi zirvenin gerçekleştiği sırada CHP lideri Kılıçdaroğlu da partisinin üye katılımını gerçekleştirmek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Diyarbakır anneleriyle görüşmek adına Diyarbakır'a gitti. Kılıçdaroğlu burada partisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da oylarının bulunmadığının farkında olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "CHP bu bölgeye fazla gelmedi, onun farkındayım. CHP'nin, Diyarbakır'da fazla oyu yok onun da farkındayım. Ama bunun kabahati Diyarbakırlılarda değil, bunun kabahati bizde. Gelmedik, oturmadık, konuşmadık. Çayınızı kahvenizi içmedik, sofranızda oturmadık" diye konuştu.

"KİMLİKLER SİYASETE MALZEME OLAMAZ"

Kimliklerin siyasete malzeme edilmesi yanlış bulduğunu belirten CHP lideri, "Diyarbakır'da küçük bir esnaf ziyareti yaptık cebim 'evladım işsiz' kağıtlarıyla doldu. Çözümü siyaset kurumu bulacak başka yer değil. Devleti yönetmeye talip olanların çözüm üretmeleri gerek. Biz öyle bir noktada değiliz. Bizi öyle bir noktaya getirmediler tam tersine bizi ayrıştırdılar. 'Kimliğin ne, inancın ne?' sana ne kardeşim insanın kimliğinden, inancından, yaşam tarzından. Kişinin kimliği siyasete malzeme olabilir mi? Kimlikler bizim şerefimizdir, onurumuzdur" ifadelerini kullandı.

"6 PARTİ BAŞKANI SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BİR ARADAYIZ"

6 parti genel başkanıyla buluşmasından da bahseden CHP lideri, "Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar hepimizin ortak sorunları. Var olan sorunları nasıl çözebiliriz? Bunun anahtarı demokrasidir. Biz 6 partinin genel başkanı olarak bir araya geldik. Demokrasi için bir araya geldik. İnsan hakları, ekmek, aş için bir araya geldik. Var olan derin yoksulluğu nasıl gidebiliriz onun için geldik. Sıkıntılar, dert var. Meydanlar işsizlerle dolu" sözlerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN ELEŞTİRİ GELDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretinin zamanlamasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bahçeli, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT GECİKMEDİ

Bahçeli'nin bu sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan da yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Bahçeli'nin sözlerini alıntıladığı gönderisine emoji ile yanıt verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o yanıtı:

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