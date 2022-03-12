Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken SİHA çıkışı: Hepsinden önce ben destekledim
Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta da kullanılan Türk yapımı İHA ve SİHA'lar hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "SİHA var evet ama her şey SİHA'dan ibaretmiş gibi davranmak da doğru değil. Ayrıca elbette SİHA da yapılsın, İHA da yapılsın. Ben o SİHA'ların yapıldığı fabrikayı Erdoğan'dan önce gezmiş, baba oğul Bayraktarları Erdoğan'dan önce desteklemiş biriyim" ifadelerini kullandı.
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022