Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı

Mhp'li Gölbaşı Belediyesi'nden Chp'li bir belediyeymiş gibi övgülerle bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı Ramazan Şimsek'e ve çalışmalarına övgüler yağdırdığı gafı ses getirdi.

"GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANIMIZ OLAĞANÜSTÜ ŞEYLER YAPIYOR"

Kılıçdaroğlu konuşmasında "Gölbaşı'ndaki belediye başkanımız da olağanüstü şeyler yapıyor, Gölbaşı'nı ayağa kaldırıyor" ifadelerini kullandı.

VİDEOYU KAYDEDEN KİŞİDEN UYARI

Konuşma sırasında videoyu kayda alan kişinin "Gölbaşı değil Elmadağ" düzeltmesi yaptığı görülüyor.

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