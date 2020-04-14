Kılıçdaroğlu'ndan BTP Genel Başkanı Baş için başsağlığı mesajı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş için başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve BTP camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA