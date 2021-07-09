Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek

Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Başkan Arslan, belediye faaliyetleri be Türkiye'nin ilk tescilli kültür rotası olan "Uluslararası Aeneas Kültür Rotası" ile ilgili sunum yaptı.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Avrupa Konseyi tarafından tescil edilen Türkiye'den başlayan ilk kültür rotası olan "Uluslararası Aeneas Kültür Rotası" ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Belediye faaliyetleri işe ilgili de brifing veren Başkan Arslan, Kılıçdaroğlu'nu ilçeye davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret nedeniyle konuklarına teşekkür etti. En kısa sürede ziyaret edeceğini belirterek Edremit'lilere selamlarını gönderdi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan beraberinde Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Tamer Acar, Dış İlişkiler Ofis Sorumlusu Elisa Falcini ile birlikte Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Aeneas Kültür Rotası projesiyle ilgili Ankara'da görüşmeler yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, bölgedeki kazı çalışmalarıyla ilgili olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile görüştü. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Başkan Arslan, verimli bir görüşme gerçekleştiğini, kendisini Edremit'e davet ettiklerini belirtti.

Başkan Arslan, "Aeneas Kültür Rotası projemize verdiği destek nedeniyle Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Edremit'te tekrar misafir edeceğimiz genel başkanımızın Edremitlilere selamlarını iletiyorum" dedi. - BALIKESİR

Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek
Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek
Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek
Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek
Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
Erdoğan: "Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor.
Erdoğan: 'HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır.'
Erdoğan: "HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır."
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi
Meclis'te vekilleri şaşırtan müzik yasağı protestosu! CHP'li vekil türkü söyledi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Vladimir Putin İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Şevval Sam Kartal Tibet Selin Şekerci Sertab Erener
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kılıçdaroğlu'ndan Aeneas Kültür Rotasına destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 18:10:11. #1.15#

title