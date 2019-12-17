: Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış

17.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz hakkında açıklama yaptı.

Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz FETÖ'den tutuklanmıştı. Oğuz'un örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandığı belirtildi. Bu tutuklamayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz savcılığın daveti üzerine avukatı ile ifade vermeye çıkıyor. Mahkeme tutukluyor. Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Bir sürü iftira var hakkında. Dosyada gizlilik kararı var. Avukat ve milletvekili arkadaşlarımız ilgileniyor. Olayı yakından izliyoruz."

"TUTUKLANMASI YANLIŞ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz savcılığın daveti üzerine avukatı ile ifade vermeye çıkıyor. Mahkeme tutukluyor. Tutuklanması yanlış. Kaçma gibi bir durumu yok. Biz beraat edeceğine inanıyoruz. Bir sürü iftira var hakkında. Dosyada gizlilik kararı var. Avukat ve milletvekili arkadaşlarımız ilgileniyor. Olayı yakından izliyoruz.

Ülkede demokrasi, hukuk yok. Bir kişinin iradesi ile her şey uygulanıyor. Belediye başkanımız tutuklandı diye biz geri adım atacağız diye birşey yok. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun bedeli olabilir. Belediye başkanımız, PM üyemiz, milletvekilimiz hapse atılabilir. Bütün bunların hepsini yaşadık biz zaten.

Biz FETÖ'nün iktidar olduğu dönemde de AK Parti ile birlikte iktidar olduğu dönemde de bizim belediye başkanlarımıza baskınlar düzenleniyordu. Belediye başkanlarımız tutuklandı, görevden alındı. Ne oldu? Hepsi beraat etti.

"BUNLAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Benzer şeyler bugün de yaşanıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'nün bittiği söyleniyor ama aynı tutuklamalar, aynı gözdağları devam ediyor. Bunlar bizi yıldırmaz, yıldıramaz.

Biz diğer partilere benzemiyoruz. Tarihimiz, köklerimiz, hayatın her alanında demokrasiyi savunuyoruz. Bu ülkenin huzuru için.

Bizim bir sorumluluğumuz var. Demokrasiyi savunan diğer siyasal partilerin de sorumluluğu var. Millet ittifakını bu gerekçeyle oluşturduk. Beraber olacağız, demokrasiyi geliştireceğiz, darbe hukukundan anayasaları arındıracağız. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde hangi kurallar varsa aynı kuralların bizim ülkemizde de olmasını istiyorum."

İbrahim Burak Oğuz

NE OLMUŞTU?

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Urla Belediye Başkanı Oğuz, savcıya ifade verdi.

SOHBET HOCALIĞI VE MAHREM İMAMLARLA İLETİŞİM KURMAKLA SUÇLANIYOR

Bir dönem FETÖ iltisaklı kapatılan İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen Oğuz, örgütte sohbet hocalığı yapmak ve mahrem imamlarla da iletişim kurmakla suçlandı. Şüpheli Oğuz, sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandı.

İbrahim Burak Oğuz, 31 Mart seçimlerinde CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilmişti.

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