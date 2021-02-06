Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu
Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tünele inmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunması...
Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tünele inmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışanlar ile fotoğraf çektirmesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında yapımı devam eden Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı