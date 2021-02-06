Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu
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Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu

06.02.2021 17:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:50

Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tünele inmesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunması...

Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tünele inmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetkililerden bilgi alması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışanlar ile fotoğraf çektirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında yapımı devam eden Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu
Kılıçdaroğlu, Narlıdere-Fahrettin Altay Metro inşaatında incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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