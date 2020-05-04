Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, sosyal medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP'li isimleri tehdit eden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında "silahla tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları, sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotoğrafı paylaşan ve paylaşımlarına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu etiketleyerek tehdit eden AK Parti Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında suç duyurusunda bulundu.

DİLEKÇE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA SUNULDU

Sözcü'nün haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan şikayet dilekçesinde, "Öncelikle belirtmemiz gerekir ki şüpheli Mehmet Emin Göç'ün suç konusu paylaşımları tek başına hazırlama ve suç işleme iradesini ortaya koyma olasılığı bulunmamaktadır. Şüpheli kendisini yönlendiren ve azmettirenlerin etkisi altında yüklenen suçları işlemiştir. Şüphelinin kişiliğini, yaşam biçimini, sosyolojik ve psikolojik durumunu iyi bilen yakınları ve komşuları tarafından bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler bu veriyi açığa çıkarmaktadır. Bu çerçevede bu iddiayı aydınlatmak üzere yeterli ve sağlıklı araştırma yapılması gerekliliği tartışmasız bulunmaktadır" denildi.

"ÖLÜMLE TEHDİDE YÖNELİK KASTINI AÇIKÇA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Mermi dolu kavanoz fotoğrafı paylaşan ve CHP'lileri etiketleyen şüphelinin silahla tehdit suçunu işlediğinin belirtildiği dilekçede, "Şüpheli paylaştığı fotoğrafta her bir mermi üzerine ayrı ayrı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve diğer Cumhuriyet Halk Partililerin ismini işaretleyerek (bir anlamda mermileri özgüleyerek) ölümle tehdide yönelik kastını açıkça ortaya koymuştur. Ayrıca şüphelinin paylaşımlarında halkın bir kesimini CHP ve HDP'lilere karşı kin ve nefretle kışkırtmaya çalıştığı, dolayısıyla "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçunun bütün unsurları oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Mehmet Emin Göç'ün sosyal medya paylaşımlarına yer verilen dilekçede, "Suç konusu paylaşımlarla Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Silahla Tehdit suçları işlenmiş olduğundan şüpheli Mehmet Emin Göç ve onu azmettirenler hakkında derhal soruşturma başlatılmasını, öncelikle azmettirenlerin açığa çıkarılmasını, sonrasında tüm ilgililer hakkında yüklenen suçlardan kamu davalarının açılmasını talep eder, bilgilerinize saygı ile sunarız" ifadelerine yer verildi.