Kılıçdaroğlu, Meclis'te "Göreviniz el kaldırıp indirmek" dedi, AK Partili vekiller ayaklandı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, Meclis'te "Göreviniz el kaldırıp indirmek" dedi, AK Partili vekiller ayaklandı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki bütçe konuşmasında AK Partili vekillere yönelik, "Göreviniz el kaldırıp indirmek" ifadeleri tansiyonu yükseltti. AK Parti sıralarından "Özür dile" sloganları yükselirken Meclis Başkanı Mustafa Şentop uzun süre Genel Kurulu sakinleştiremedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe maratonu sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de açıklama yaptı. Çok sert tartışmalara sahne olan bütçe görüşmelerine Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurdu.

"GÖREVİNİZ EL KALDIRIP İNDİRMEK"

Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsündeki bütçe konuşmasında AK Partili vekillere yönelik, "Bir şey daha yaptılar belki onu hiç bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Göreviniz el kaldırıp indirmek. Dolarla borçlandılarsa Amerika'daki enflasyona göre Avro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar" ifadeleri gerginliği yükseltti. Bu sözlerin ardından Kılıçdaroğlu'na AK Parti sıralarından büyük tepki geldi.

KINAMA CEZASI İSTEDİLER

AK Partili Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterip birleşime ara verilmesini ve Kılıçdaroğlu'na yaptığı el hareketinden dolayı kınama cezası verilmesi istedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra birleşime 5 dakika ara verdi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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