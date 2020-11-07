Kılıçdaroğlu, Joe Biden'i tebrik etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'i tebrik ederek, "Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'i tebrik ederek, "Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Türkçe ve İngilizle olarak paylaştığı tebrik mesajında, "Amerika Birleşik Devletleri'nin 46'ncı Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Türkiye- ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı