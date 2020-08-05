Kılıçdaroğlu,  iş insanı, siyasetçi Murtaza Çelikel'in cenazesine katıldı
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Kılıçdaroğlu,  iş insanı, siyasetçi Murtaza Çelikel'in cenazesine katıldı

İŞ insanı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıçdaroğlu,  iş insanı, siyasetçi Murtaza Çelikel'in cenazesine katıldı
05.08.2020 15:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:21
İŞ insanı ve siyasetçi Murtaza Çelikel, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

İş insanı ve siyasetçi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Onursal Üyesi Murtaza Çelikel,  geçtiğimiz gün akciğer rahatsızlığı nedeniyle, evinde hayatını kaybetti.  89 yaşındaki Çelikel'in cenazesi bugün, öğle namazına müteakip Levent'te bulunan Afet Yolal Camii'nde  kılınan cenaze namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı cenaze töreninde Çelikel'in eşi Eski Adalet Bakanı ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eski Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel, kızı Ayşe Eser Danışoğlu, Oğlu Mehmet Barış Çelikel ve kardeşi Yakup Çelikel taziyeleri kabul etti.  Torunu Deniz Danışoğlu'nun ise, dedesinin fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi bir an olsun elinden bırakmadığı görüldü. Cenazeye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,  Başbakan Eski Yardımcısı Murat Karayalçın, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka, Mustafa Sarıgül, Çelikel'in arkadaşları, akrabaları ve sevenleri de katıldı.

"BİR KÖY ÇOCUĞUYDU"

Taziyeleri kabul eden Prof. Dr. Aysel Çelikel, "Çok üzgünüm ama bu sevgiyi de görmesini isterdim. Gerçekten çok güzel yazılar yazdı gazeteci arkadaşlar. Hem onurlandık hem duygulandık, onlara minnettarım. Bunları duymasını isterdim. Çünkü o da çok mutlu olacaktı. İnşallah hissediyordur. Hem zor hem sevgi dolu hem insanlık adına yapılacak her şeyi yapmak için uğraşan farklı bir yapıdaydı. Önce kendini geliştirdi, yetiştirdi çünkü bir köy çocuğuydu. Bugünlere geldi. Herkesin elinden tuttu. Huzurla gitti diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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