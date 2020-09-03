Kılıçdaroğlu: İnce'nin başlattığı hareket CHP'de bölünmelere neden olmaz
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Kılıçdaroğlu: İnce'nin başlattığı hareket CHP'de bölünmelere neden olmaz

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' soruldu. Bu hareketin CHP'de bölünmelere neden olacağını düşünmediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel, bir itirazımız yok" dedi.

Kılıçdaroğlu: İnce'nin başlattığı hareket CHP'de bölünmelere neden olmaz
03.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:12

NTV ekranlarında Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 Eylül'de Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan Muharrem İnce hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"BÖLÜNMELERE NEDEN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Muharrem İnce'nin partilerinin bir üyesi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kamuoyunda sıklıkla dillendirilen "CHP'de bölünmelere neden olur" iddialarına da yanıt verdi. İnce'nin 4 Eylül'de başlatacağı hareketin güzel bir hareket olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

İNCE PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

Muharrem İnce ile ilgili "Partiden ihraç edilecek" haberleri hakkında da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım" dedi.

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