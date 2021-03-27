KILIÇDAROĞLU HALK EKMEK FABRİKASI İNŞAATINDA İNCELEME YAPTI, SORULARI YANITLADI 2 ek görüntü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'deki İSTON A.Ş. fabrikası ve Halk Ekmek fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hadımköy'deki İSTON A.Ş. fabrikası ve Halk Ekmek fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. İlk olarak İSTON A.Ş yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, daha sonra fabrikayı gezdi. Yetkililer burada Kılıçdaroğlu'na bazı kent mobilyası üretimlerini gösterdiz Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, daha sonra tasarım ödüllü bankları inceleyerek banklarda bir süre oturdu. Öte yandan Kılıçdaroğlu, yeni tasarlanan Halk Ekmek büfelerini inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yeni büfeler ile ilgili Kılıçdaroğlu'na bilgi verdi.

"NEREDEYSE 2 KATINDAN DAHA FAZLAYA FIRINLARDA SATILIYOR"

Gazetecilerin Halk Ekmek ile ilgili sorusu üzerine ilk olarak Ekrem İmamoğlu konuştu. İmamoğlu, "1 liraya ekmek satılıyor, Halk Ekmek tarafından. Doğrudur. Neredeyse 2 katından daha fazlaya fırınlarda satılıyor. Şunu da ifade edelim, fırınların da maliyetlerle uğraştığını, buğday, un, maya fiyatının ne kadar artış gösterdiğini de biliyoruz" dedi.

"HALKIN DA UCUZ EKMEĞE İHTİYACI VAR"

Kılıçdaroğlu ise, 'Belediye başkanımız ekip arkadaşları ile beraber İstanbullulara hizmet veriyor. Her İstanbullunun evine helal ekmek girmeli. Bunun mücadelesini veriyor. Hiçbir evde, çocuk yatağa aç girmesin diye defalarca ifade ettik. Dolayısıyla bu görevi yapacak, üstlenecek olan da o kentin belediye başkanı. Ekrem başkan da bu konuda elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi amaç fırıncılar ile bir rekabet içine girmek değil. Onlar da kazansın, onlar da esnaf ama halk da kazansın. Halkın da ucuz ekmeğe ihtiyacı var. Hayat çok pahalı. Özellikle yoksulluk envanteri de yapıyor belediye başkanlarımız. Yoksulların ağırlıklı bulunduğu yer İstanbul. 1 milyonun üzerinde yoksul hane var. O hanelere ekmek girmesi lazım. O hanelerin ucuz ekmek alması lazım. Görevini yapıyor, görevinde başarılı. Hepinizin huzurunda da sayın başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, ziyaretlerin bitmesinin ardından Halk Ekmek İnşaatı yakınlarındaki bir tatlıcıya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı