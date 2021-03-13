Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
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Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi

13.03.2021 09:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:37

- Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Buca'da bulunan meyve ve sebze halini ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi, ardından da toplantı düzenledi.

- Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Buca'da bulunan meyve ve sebze halini ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi, ardından da toplantı düzenledi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, Buca Kaynaklar'da bulunan meyve ve sebze hali oldu. Hal esnafları ile bir araya gelerek onların sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından da basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Öte yandan, Mehmet Ali Murat isimli bir esnaf İzmir'de yol sorunu olduğunu belirterek, "İzmir'e hizmet eden, İhsan Alyanak'tı. İzmir'i yükselten İhsan Alyanak'tı. Işıkkent, Pınarbaşı yolu, Gültepe öldürüyor bizi. Arabalarımızın alt takımı kalmadı. Yollarımız hiç iyi değil. Sizden ricamız, belediyelerimiz iyi çalışsın. Şimdiki başkanımızın bir suçu yok. O daha yeni geldi" dedi. Halde yemek dükkanı bulunan esnafa da uğrayan Kılıçdaroğlu, "Bereketli kazançlar elde edin. Huzur içinde yaşamanızı, alın terinizin karşılığını almanızı istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, hal esnafı bir kadının ikram ettiği çayı da içti. Kılıçdaroğlu'nun hal ziyaretinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de bulundu.

Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu hal esnafı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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