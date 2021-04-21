CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin olarak "Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, hala okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin olarak "Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, hala okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret alacağı bir kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde, öyle anlaşılıyor. Bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi, Nutuk'ta Samsun'a çıkışla başlıyor zaten bütün bunlar, olayların bütün ayrıntıları anlatılıyor. Çocuklarımız bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecekler? Nutuk'u hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar?" dedi.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreninde, CHP'li belediye başkanlarının tarih yazdığını, bütün baskılara rağmen ellerindeki olanakları beldede yaşayanlar için en iyi şekilde kullandığını anlattı.

Siyasette yeni bir anlayışı Türkiye'ye getirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Böbürlenen değil, vatandaşını aşağıda gören değil, vatandaşları arasında ayrım yapan değil, herkesin kimliğine, inancına ve yaşam tarzına saygı göstererek, hiçbir ayrım yapmadan bütün vatandaşlara eşit hizmet götürmeyi amaçlıyor belediye başkanlarımız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önceki dönemlerde "bizim belediye, bizden olmayan belediyeler" şeklinde ayrım yapıldığını, farklı partilerden kazanan belediyelere yeterince hizmet götürülmediğin söylediğine değinirken, "Kendisine söyledim. Bütün belediyelere eşit hizmet götürmeye kararlı. Bizdeki siyaset anlayışıyla bizim dışımızdakilerin siyaset anlayışı bu. Neden ayrım yapıyorsunuz? İstanbul hepimizin İstanbul'u. 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul, bir kadim kent. Bu kadim kentte yaşayan vatandaşlar arasında ayrım olur mu? Ayrıcalık olur mu? Farklılık olur mu? Ortak hedef ne? Herkesin mutlu olduğu bir İstanbul. Daha başka ortak hedef, herkesin mutlu olduğu bir Türkiye." dedi.

"Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en büyük bayram olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Çünkü egemenliği bir kişiden alıp halka verdik. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' dedik. 23 Nisan'ın temel özelliği budur zaten. ve umut... 23 Nisan'ın çocuklar için bayram ilan edilmesi aslında bir umudun yeşermesi demektir. Bir umuda çocuklarımızın adım atması, geleceğe umutla bakması, karamsarlığı onların gönüllerinden almak demektir. Beraber, birlikte yaşamak farklı görüşlere hoşgörüyle bakmak, 23 Nisan'ın temel felsefesi budur. 'İrfanı hür olsun' diyoruz, 'Vicdanı hür olsun' diyoruz. Kimler için? Bu topraklarda yaşayan çocuklarımız için diyoruz. 'Vicdanı hür, irfanı hür ve fikri hür olsun', 'Düşüncelerini özgürce ifade etsin, vicdan sahibi olsun, adaletli olsun.' diyoruz. Bu felsefe, aslında 13. yüzyılda bu topraklara gelen insanların felsefesidir, yüzyılların felsefesidir bu felsefe. İnsanı, doğayı, çevreyi sevmek, bu felsefeyi büyütmek gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, İstanbul'u "yemyeşil bir İstanbul" yapma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İstanbul'u yaşanılır bir kent haline getirmek için hep birlikte mücadele edeceğiz. Geçmişte şunu yaptılar; İstanbul'u yönetenler bile 'İstanbul'a ihanet ettik.' dediler. Bizim kitabımızda ihanet etmek yoktur. Biz sevgiyle bakarız insana; ağacın da hakkı vardır kuşun da hakkı vardır, karanfilin de hakkı vardır, lalenin de hakkı vardır, her canlının hakkı vardır. O hakkı korumak, hepimizin temel görevidir. Bir kenti beton ormanına döndürmek farklı bir anlayıştır, bir kenti yaşanabilir kılmak farklı bir anlayıştır. Biz o kenti yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Neden? Çocuklarımız için hepimiz için insanımız için doğamız için, o doğada yaşayan bütün canlılar için hedefimiz budur. Yeni bir siyaseti anlayışını belediyelerimizden başlayarak bütün Türkiye'ye yayacağız. Bütün Türkiye görecek bunu, bütün dünya bunun tanığı olacak. Engellerden yana şikayet etmeyeceğiz. Bizim görevimiz engelleri aşmaktır. Bu ülkeyi kuranların önüne dünyanın engelleri konuldu, ama bütün o engelleri aştılar, bağımsız Türkiye'yi kurdular, parlamentoyu oluşturdular, TBMM. Bir bayram çocuklarımıza armağan ettiler, geleceğe umutla baksınlar, sevgiyle, hoşgörüyle baksınlar, Türkiye'yi korusunlar diye; sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sorunlarına da ilgi göstersinler diye, yeni buluşlara imza atsınlar, çok iyi okullarda okusunlar diye. Temel hedefimiz, temel görevimiz budur. İşin özü, çevre kadar, yeşillik kadar güzel bir şey yoktur."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, insanın doğanın bir parçası olduğunu belirterek, "dolayısıyla doğanın yaşanabilir olması lazım. Belediye başkanlarımız bu görevi kendi ilçelerinde yapıyor. En büyük katkıyı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu veriyor." dedi.

Toplu açılış ve temel atma töreninde 23 yeni park açıldı, 6 tesisin de temeli atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da katıldığı törende sunuculuk yapan Beylikdüzü Çocuk Meclisi Üyesi Öykü Atay ile Emre Berat Çeliktaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na hediye ve çiçek sunarken, Kılıçdaroğlu da çocuklara hediye verdi.

"Devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım"

Kemal Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Ruhsar Pekcan'ın Ticaret Bakanlığı görevinden alınması konusunda, "Görevden alınması güzel ama yeterli değil, gereğinin de ayrıca yapılması lazım. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz. Eğer görevden ayrıldıysa biliyoruz hangi gerekçeyle ayrıldığını, istifa ettiğini ya da alındığını, ama devletin uğradığı kaybın mutlaka telafi edilmesi lazım." dedi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara yönelik soruyu da Kılıçdaroğlu, şöyle yanıtladı:

"Yeni bir şey yaşıyoruz herhalde. Gazi Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okuduğu ve kitap olarak basılan, uzun yıllardır okunan, hala okunan, bundan sonraki kuşakların da okuyup ibret alacağı bir kitabı hangi gerekçeyle yasaklarlar? Bunlar akıllarını yitirdiler herhalde, öyle anlaşılıyor. Bu ülke bağımsızlık mücadelesi verdi, Nutuk'ta Samsun'a çıkışla başlıyor zaten bütün bunlar, olayların bütün ayrıntıları anlatılıyor. Çocuklarımız bağımsızlığının nasıl sağlandığını bilmeyecek de neyi bilecekler? Nutuk'u hangi akılla, hangi mantıkla yasaklarlar? Bildiğim kadarıyla dağıtan Ülkü Ocakları. Herhalde bunun hesabını Sayın Bahçeli'nin sorması lazım. Nutuk'u dağıtan Ülkü Ocakları mensubu çocukların gözlerinden öpüyorum. Güzel bir şey yapmışlar, dağıtmaya başlayın, dağıtın ben her türlü desteği size vereceğim, ama önce Sayın Bahçeli ne yapacak bunu merak ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur