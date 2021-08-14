Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Eryılmaz'ın (77) Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ