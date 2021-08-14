Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
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Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski Sağlık Bakanı Yaşar Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Eryılmaz'ın (77) Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu eşlik etti.

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Kılıçdaroğlu, eski Sağlık Bakanı Eryılmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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