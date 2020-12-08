- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti
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- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti

08.12.2020 14:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:13

- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen depremzedeleri ve enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'i ziyaret etti.

- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti

İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen depremzedeleri ve enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve 3 yaşındaki Elif Perinçek'i ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen depremzede vatandaşları ziyaret etmek için İzmir'e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere Konutlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Burada önce depremzede Özge Türk Yıldırım ve ailesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra depremzede İsmail Albayrak ve ailesiyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu daha sonra depremin simgelerinden biri olan ve 91. saatte enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ve Babası Uğur Gezgin'in Bayraklı ilçesinde ikamet ettiği eve geldi. Kılıçdaroğlu daha sonra ise enkazdan 65. saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i ve ailesini ziyaret etti. Ziyaretlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti
- Kılıçdaroğlu, depremin simgelerinden Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY

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