Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meydan okudu: Karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun bir süreden bu yana devam ettirdiği erken seçim çağrılarını yineledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağı yönündeki tartışmalara, ekonomik sorunlara ve siyaset gündemine ilişkin Halk TV'den Fikret Bila'ya açıklamalarda bulundu.

"ERKEN SEÇİMDE ADAYLIĞINA ENGEL YOK"

Seçimin normal zamanda yapılması durumunda Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'ya göre aday olamayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Benim kastım Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına bir engel olmadığıdır" dedi.

"ERDOĞAN KARŞIMA ÇIKSIN, ONU SANDIKTA GÖNDEREYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi olarak meydan okuyan Kılıçdaroğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "O da zamanında bir seçimde üçüncü kez aday olamayacağını biliyor, onun için böyle konuşuyor. Ama biz erken seçim istiyoruz. Hem de hemen. Erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim. Siyasi olarak çağrım budur. Halkın zamanında seçimi bekleyecek hali kalmadı. Hemen erken seçim kararı alınmalı ve Erdoğan sandıkta gönderilmelidir. Benim talebim ve kastım budur."

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