Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti
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Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti

17.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:14

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısı CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti.

CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısı

CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti.

Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti
Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti
Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti
Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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