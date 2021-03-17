Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti
17.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:14
CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısı CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti.
CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısı
CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüntü ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Dış Politika Danışma Kurulu Mart ayı toplantısına başkanlık etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı