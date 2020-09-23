Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'nun tepki çeken "Gazi Mustafa Kemal" ifadesine destek geldi. Kılıçdaroğlu, "İster Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Atatürk deyin; aynı kişiyi anlatıyorsunuz aslında" dedi.

Bu tartışmaların yapay olduğunu savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "İster Gazi deyin, ister Gazi Mustafa Kemal deyin, ister Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin, ister Atatürk deyin; aynı kişiyi anlatıyorsunuz aslında. Bu yapay tartışmalar belli çevreden özellikle körükleniyor. Bu tartışmalarla CHP'nin içi karışmaz. CHP'nin sorun çözme kapasitesi var" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'nun Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullanmasının ardından tepki çekmişti. Kılıçdaroğlu ise Kaftancıoğlu'na destek vererek, "İster Gazi Mustafa Kemal deyin ister Atatürk deyin; aynı kişiyi anlatıyorsunuz aslında" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul Milletvekili Canan Kaftancıoğlu'nun Taksim Toplantıları'nda "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullanırken Atatürk adını kullanmaması ve bunu da kişisel bir tercih olduğunu söylemesi tepkilere neden olmuştu.

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, köşe yazısında internet ortamında düzenlenen toplantıya onur konuğu olarak katılan Kaftancıoğlu'nun Atatürk'e atfen üç kez "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullandığını yazmıştı. Yılmaz yazısında eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın Kaftancıoğlu'na "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" diye sorması üzerine ise CHP'li Kaftancıoğlu, bunun kişisel bir tercih olduğunu ve isimlerin belirli alışkanlıklarla kategorize edilmesine karşı olduğunu ifade ettiğini aktarmıştı