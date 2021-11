Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi açılışına katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim gruplaşmaya, kavgaya, birbirimize farklı gözlerle bakmaya ve birbirimizi ötekileştirmeye ihtiyacımız yok. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var, bunu dostlarımızla beraber yapacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası ve Belediye Bahçesi açılışında yaptığı açıklamada, herkesin belli bir karamsarlık yaşadığını ve "Ne olacak bu memleketin hali?" diye sorduğunu söyledi.

Ülkenin halinin güzel olacağını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asla umutsuzluğa kapılmayın ve korkmayın. Bu konuda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bizim gruplaşmaya, kavgaya, birbirimize farklı gözlerle bakmaya ve birbirimizi ötekileştirmeye ihtiyacımız yok. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var, onu dostlarımızla beraber yapacağız. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi her kesimden, her kimlikten, her inançtan insanımızla kucaklaşacağız. Bunun sözünü veriyorum. Hiç endişe etmeyin, az kaldı. Sözüm söz, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu topraklarda hep huzur, bereket olacak."

" Kitap, en değerli hazinedir"

Türkiye'de para ve her türlü imkanın olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Mesele parayı kimin için kullanacağınız. Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi halktan yana mı kullanacaksınız, beşli çeteden yana mı kullanacaksınız? Biz halktan yana kullanmayı savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Halka hesap vermek gibi değerli ve onurlu başka bir şey yoktur." diye konuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Türk Tanıtma Vakfı'nın kurucusu Kemal Baytaş'a acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kendisini gerçekten insanlığa adamış çok değerli bir insan. Dolayısıyla kendisinin bir an önce sağlığına kavuşması hepimizin ortak dileği. Bir kütüphane bağışladı. Biraz sonra açacağız kütüphaneyi. Kitap, en değerli hazinedir. Kitabın sayfalarını açtığınız zaman yeni bir dünyayla karşılaşırsınız. Kütüphaneler her zaman hepimizin gideceği, uğrayacağı, koridora veya salona çıktığımızda arkadaşlarımızla sohbet edeceğimiz, kitap üzerine tartışabileceğimiz bir ortamı yaratır. Bu açıdan burada bir kütüphanenin açılması son derece değerlidir. Hayırlı, uğurlu olsun."

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet