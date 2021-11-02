Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salonda katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi

Salonda katılımcılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz

Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destekleri açıkladı Açıklaması

Son Dakika | Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarımsal destekleri açıkladı Açıklaması
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