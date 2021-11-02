Kılıçdaroğlu: "Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi Salonda katılımcılar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi
Salonda katılımcılar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tbmm - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)