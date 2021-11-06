Kılıçdaroğlu: Bir tek teneffüs ettiğimiz havaya vergi vermiyoruz

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda bildiğim kadarıyla sadece teneffüs ettiğimiz hava dolayısıyla vergi vermiyoruz" dedi.

Şişli Belediyesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 'Benim Bütçem' isimli projesi için Katılımcı Bütçe Konferansı düzenledi. Konferansa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Konferansta Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de konuşma yaptı.

"BEN BU KADAR VERGİ VERİYORSAM NEDEN BU KADAR İŞSİZLİK VAR?"

"MİLLETE HESAP VERMENİN ONURLU BİR GÖREV OLDUĞUNU UNUTMAYACAKSINIZ"

"Her yıl Türkiye Büyük Meclisi'ne iki bütçe gelir aslında" diyen Kılıçdaroğlu, "Bir gelecek yılın bütçesi bir de geçmiş yılın bütçe sonuçları. Biz hep geleceğin bütçesini tartışıyoruz. Geçmiş yılda çıkan bütçe ne oldu, amacına ne kadar ulaştı? Ne kadar doğru yapıldı bu bilinmiyor. Bunu tartışmıyoruz. Yeteri kadar tartışmıyoruz. Bunu tartıştırmak çok ama çok değerlidir. O nedenle biz ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinden, kesin hesap komisyonu kuracağımızı, parlamentoda ve bu komisyonun başkanlığına da ana muhalefet partisini getireceğimizi söz verdik. Şunun için bütçeyi hükümet yapıyorsa ve bu parayı harcadıysa bu paranın doğru harcandığının hesabını kesin hesap komisyonunda muhalefet partisine iktidar partisi verecek. Bu ne demektir? Siyasette yolsuzluklardan büyük ölçüde arınması demektir. Bazen politikacılar çıkar şunu söyler; Ne demek millete hesap mı vereceğiz? Evet efendim politikacıysanız millete hesap vereceksiniz. Millete hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu unutmayacaksınız. Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil" şeklinde konuştu.