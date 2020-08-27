Kılıçdaroğlu: "(30 Ağustos kutlamaları) Bu tarih için bugün milyonlarca insan hayatını vermeye... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrini ziyaret etmesi Dua edilmesi Mezarlara karanfil bırakılması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetin Albay Reşat Çiğiltepe'nin kabrini ziyaret etmesi Dua edilmesi Mezarlara karanfil bırakılması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Albay Reşat Çiğiltepe'nin Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Kaynak: AA