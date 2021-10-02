Kılıç cinayeti sil baştan

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü (21) babasına ait kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Günhan Öztürk'ün, kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılandığı İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen adli tıp raporunda, cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirtip, yeniden 'müebbet hapis' ile cezalandırılmasını talep etti.

Bornova'nın İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'nde 18 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü bir barda eğlendi. Ardından ikili Öztürk'ün evine gitti. Evde çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı Tütüncü'nün boynuna ve omzuna sapladı. Genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, Öztürk ise polisi arayıp, teslim oldu. Suçunu itiraf eden Öztürk, tutuklandı. Öztürk hakkında 'kasten öldürme' suçundan İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Öztürk, mahkemedeki ifadesinde, "5-6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Heyecanlandığımda anlık bilinç kayıpları yaşıyorum. Uykulu vaziyette aşağı kata inip kılıç aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde elimdeki kılıçla sokaktaydım. Kılıçta kan izleri vardı ve Zülal'i öldürmüş olabileceğimi düşündüm. Polisi arayıp cinayet işlemiş olabileceğimi söyledim. Bana inanmadılar, evimin adresini verdim. Gidip baktıklarında Zülal'in cesedini bulmuşlar. Sonra beni arayıp nerede olduğumu sordular. Yerimi söyledim, beni gelip aldılar" dedi.

Geçen hafta İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Öztürk, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan istenen raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Mahkeme başkanının okuduğu raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu açıklandı. Raporun okunmasının ardından savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Mütalaada Öztürk'ün, kılıçla boynuna vurarak Tütüncü'yü öldürdüğü ve 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit olduğu bildirildi. Savcı, yargılama aşaması ve mevcut delillerin göz önüne alınmasıyla Öztürk için 'müebbet hapis' cezası talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Öztürk'ün tutukluluk halinin devamına karar verip, avukatın süre talebini göz önüne alarak duruşmayı erteledi.