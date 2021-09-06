Kılıç, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı
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Kılıç, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı

Kılıç, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 2021-2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniden yüz yüze eğitime başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyor, pandemi kurallarına eksiksiz uymalarını rica ediyorum. 2019 mart ayı itibariyle tüm dünyayı saran salgın sürecinin maalesef ülkemizi de etkisi altına almasıyla beraber, yüz yüze eğitimlere zorunlu olarak ara verildi. Uzun bir aradan sonra öğrencilerimiz tekrar okullarına ve öğretmenlerine kavuştular. El ele vererek bu zorlu süreci inşallah atlatacağız. Aşı ile birlikte alacağımız tüm tedbirlerin evlatlarımızın geleceği için hayati önem taşıdığının bilincinde olmalıyız. Geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimize sonuna kadar güveniyoruz ve her koşulda onların yanlarındayız. Oğuzeli Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için seferber ediyoruz. Amacımız ülkemizin geleceğine katkıda bulunabilecek nesiller yetiştirmek. Vatansever gençlerimiz ülkemizin geleceğinin mimarları olduğundan şüphemiz yoktur. Eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı unutmamalıyız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini şekillendiren eğitim süreci, sadece bireylerin değil toplumumuzun geleceği için de büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin daha çok çalışması, ezbercilikten uzak, bilgiyi sorgulamaları öğretmenlerimizin bilgiyi aktaran değil, bilgiye ulaşma yollarını sunan kişiler olmaları, velilerimizin ise verdikleri destekle çocuklarının ve öğretmenlerimizin yanı başında olmaları gerekmektedir. Çünkü velilerimizin eğitim sürecinde bizzat yer almalarının çok yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımızdan hiçbir fedakarlığı esirgemeyen, her zaman onların yanında yer alan ailelerini, öğretmenlerini kutluyor, sevgili çocuklarımıza, gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kılıç, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı
Kılıç, 2021-2022 eğitim-öğretim yılını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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