Ukrayna'da Rus füzelerinden kaçan anne adayı sığınakta doğum yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başı yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girildi. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'da birçok kent bombalandı. Bazı siviller ülkeden kaçmak için sınıra akın etti, kentte kalanlar ise metro istasyonlarına sığındı.

SIĞINAKTA BİR BEBEK DÜNYAYA GELDİ

İhlas Haber Ajansı - Dünya