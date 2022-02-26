Ukrayna'da Rus füzelerinden kaçan anne adayı sığınakta doğum yaptı
İhlas Haber Ajansı - Dünya
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bombalar ve sirenler çalmaya devam ediyor. Yaşanan savaş ortamına rağmen gelen sevindirici habere göre halkın saklandığı sığınaklardan birinde doğum yapıldığı açıklandı. Yetkililer, bebeğin ve annenin durumunun iyi olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başı yaptığı ulusa sesleniş konuşması sonrası başlayan Rus ordusunun Ukrayna'yı işgalinde 3. güne girildi. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan edilen Ukrayna'da birçok kent bombalandı. Bazı siviller ülkeden kaçmak için sınıra akın etti, kentte kalanlar ise metro istasyonlarına sığındı.
SIĞINAKTA BİR BEBEK DÜNYAYA GELDİÜlkede gece gündüz patlama ve siren sesleri yükselirken, sevindirici bir haber geldi. Başkent Kiev'de bombardımandan sığınağa kaçanlar arasında olan hamile bir kadının doğum sancıları başladı. Etraftakilerin hemen yardıma koşmasıyla gerekli koşullar oluşturuldu ve kadın doğum yaptı. Kiev Metrosu Başkan Yardımcısı Natalya Makagon tarafından yapılan açıklamada, "Bebek sığınak olarak kullanılan metrolarda değil başka bir sığınakta doğdu. Bu her koşulda aile için bir mutluluk anıdır" ifadeleri kullanıldı. Bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı - Dünya