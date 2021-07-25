Kick boksta engel tanımayıp şampiyon oldular

İZMİR'de yaşayan 3 genç sporcu, tüm engellemelere karşın başladıkları dövüş sporu kick boksta, şampiyon olup milli takıma girmeye hak kazandı.

İZMİR'de yaşayan 3 genç sporcu, tüm engellemelere karşın başladıkları dövüş sporu kick boksta, şampiyon olup milli takıma girmeye hak kazandı. Türk bayrağını İtalya ve Karadağ'da dalgalandırmak isteyen Kübranur Alpkaan (19), Asurhan Baş (18) ve Emin Özer (16) antrenörlerinin gurur kaynağı oldu.

Şırnak'ta, 60 ilden gelen bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'na katılan İzmirli gençler Emin Özer, Kübranur Alpkaan ve Asurhan Baş, kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Sert bir dövüş sporu olduğu için ailelerinin istemediği kick boksa gönül veren ve milli takıma girmeye hak kazanan gençler, Türkiye'yi İtalya ve Karadağ'da temsil edecek.

Daha önce 10 kez Türkiye şampiyonu olan ve 2019'da gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğunu kazanan Kübranur Alpkaan, her kadının bu sporla tanışması gerektiğini belirterek, "Antrenörümüz Berkan Günerli'nin bizde çok emeği var. Onun yüzünü kara çıkarmadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Şampiyon olmamızı bekliyordu, buna göre çalıştık. Ben 15-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Dünya Kick Boks Organizasyonlar Birliği (WAKO) tarafından İtalya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'na katılacağım. Hem kendini savunmak hem spor yapmak hem de güzel kalmak için bu lazım. Kadınların bu spora yönelmesini istiyoruz. Ben 5 yıldır yapıyorum" dedi.Kick boksa 2016 yılında başladığını anlatan Asurhan Baş, Ege Bölgesi'ndeki başarılarının ardından Türkiye şampiyonasında da ikincilik ve birincilik kazandığını belirterek, "Şırnak'ta ilk şampiyonluğumu aldım. Başarının sonu yok. O nedenle gidebildiğim yere kadar gidip ülkemi çok iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. Sertliklere alıştım. Pek acı hissim kalmadı. Spora başladığımda arkadaşlarım destek verdi, fakat sert bir spor olduğu için ailem endişeliydi. Sakatlanmamdan korkuyorlardı" diye konuştu.'BABAM İZİN VERMEDİ, GİZLİ GİTTİM'Ailesi izin vermediği için kick boksa babasından gizli başladığını anlatan Emin Özer de hedefinin Avrupa kupası olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Bu spora 2 yıl önce başladım. Daha önce fitness yapıyordum fakat kolumun kırılması nedeniyle bıraktım. Okula giderken bu salonun önünden geçiyordum. Bir anda başladım. Babam başlarda izin vermedi, gizli gittim. Sonra o da alıştı, beni destekledi. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldum. Şimdi birinciliği elde ettim ve milli takıma seçildim. Hedefim Avrupa kupası. Daha önümde yıllar var. Başarılı olup ilerlemek istiyorum. İnşallah bir sakatlık yaşamadan devam edebilirim."PANDEMİDE TALEPLER ARTTI

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli de sporcularıyla gurur duyduklarını belirterek azimli ve istekli gençlerin, isteyip de başaramayacakları bir şey olmadığını vurguladı. Günerli, "Kick boks, günden güne büyüyen bir spor. Pandemide özellikle rağbet görüyor. Talep çok. Evde tablet ya da bilgisayar karşısında vakit geçiren gençlere inat bu sporcularımız sabahtan akşama kadar inançlı şekilde idman yapıyorlar. En yüksek puanları toplayarak milli takıma girmeyi başardılar. Hepsiyle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç