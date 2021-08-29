Kick Boks Zafer Turnuvası başladı

Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası başladı.

Kırşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kick Boks Zafer Turnuvası başladı.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 13 il ve 28 kulüpten 152'si kadın 492 sporcu katılıyor.

Turnuvanın açılışında, Kırşehir Belediyesi Kick Boks Spor Kulübü sporcusu Sefa Köksal ile Ankara Hedef Spor Kulübü sporcusu, Avrupa şampiyonu Mustafa Türk, gösteri maçı yaptı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, maçın ardından sporculara hediye takdim etti.

İlhan, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya katılan sporcu ve antrenörleri ile beraberlerindeki misafirleri ağırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

İlhan, "Hepimiz futbol, voleybol, hentbol, basketbol branşlarını biliyoruz. Kick boks ve judo gibi sporları ise gördüğümüzde hatırlıyor ve tanıyoruz. Aslında salon sporlarına daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Amatör sporlar, şehirleri, dostlukları, kardeşliği artırırken bir arada olmayı sağlıyor. Pandemi döneminde bu tür turnuvalar çok fazla yapılmadı. Bundan sonra bu tür turnuvalar artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner