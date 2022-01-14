Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin başlamasıyla birlikte dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki, Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Dizi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi seti nerede? Kıbrıs Zafere Doğru dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede yapılıyor? Kıbrıs Zafere Doğru nerede çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Kıbrıs Zafere Doğru dizi seti nerede? Dizi Kıbrıs'ta mı çekiliyor? İşte bilgiler...

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa ilçesinde ve Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilmektedir. Dizi çekimlerinin bir bölümü Geçitkale beldesine bağlı olan İncirli Mağara'da gerçekleştirildi. Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadili, 200.000 yıl önce oluşmuş olan mağarada çekimler sırasında oluşabilecek tahribatın giderilmesinin imkânsız olduğunu ifade ederek çekimleri doğru bulmadıklarını söyledi.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

"Kıbrıs Zafere Doğru"nun konusu; Rauf Denktaş, Makaryos tarafından adadan sürgün edilmiş, Kıbrıs'a alınmamaktadır. Denktaş, yanında TMT'nin efsane bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile birlikte gizlice deniz yoluyla adaya girer. Diğer tarafta ailesine kavuşmuş olan Kemal Dereli, artık tam anlamıyla mücahit olmaya hazırdır. Gizemli bir törenle TMT yemini eden Kemal ve Derviş, Ankaralı ile gizli görevlerine başlar. Nişanlısı Ayşe'nin Kıbrıs'a geldiğinden habersiz Ankaralı, Mücahit Kemal ve yeni mücahitlerden oluşan ekip ayrılmaz bir operasyon takımıdır. Tarihe geçen bir direniş gösteren bu 713 kişilik mücahit topluluğu, kendilerini dört taraftan sarmış 15 bin düşmana karşı savaşacak, bir direniş destanı yazacaktır. Onlara katılıp son darbeyi indirecek olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ise Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olarak yürekleri dağlayan bir ölümle tarihe kahraman olarak geçecektir.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Kural : Kemal Dereli

Serkan Çayoğlu : Bereli/Ankaralı

Pelin Karahan : İnci Dereli

Gülper Özdemir : Doktor Ayşe İnan

Devrim Saltoğlu : Rauf Denktaş

Tayanç Ayaydın : Nikos Sampson

Hasan Küçükçetin : Derviş

Miray Akay : Pembe Dereli

Deniz Baytaş : Sıtkiye Dereli

Ahmet Mark Somers : Salahi Dereli

Ömer Turan : Bekir

Nebil Sayın : Yeoryos Grivas

Emre Törün : III. Makarios

Hakan Güner : Dr. Fazıl Küçük

Ahmet Çavuş

Bade Arazlı : Mine Dereli

Sümeyra Koç : Sandy

Rüzgar Irmakoğlu : Müge Dereli

Umut Avcı : Şöför Hamit

Demir Karahan : Efsane

Kemal Uçar : Cengiz Topel

Ömer Turan : Mucahit Bekir

İbrahim Yildiz : Çoban Sefer

Mehmet Aykaç : Erdil

Tekin Temel : Ali Riza Vuruşkan

Metin Büktel : Gazeteci Sami Coşar

Musab Ekici : Kurtcebe

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet