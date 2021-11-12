TRT 1'in ilgiyle takip edilen dönem dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni sezondaki ismi, ' ' Kıbrıs Zafere Doğru'' oldu.

Kıbrıs'ın ''Çanakkale Destanı'' olarak tarihe geçen Erenköy Direnişi'nin ekranlara geldiği yeni sezonda, ''Kıbrıs Zafere Doğru'' ismiyle ekranlara gelen dizinin çekimleri Kıbrıs'ta devam ediyor. Kıbrıs Türklerinin destansı mücadelesini anlatan dizide Ankaralı karakteri büyük ilgi gördü. Yayınlanan yeni fragmanda Ankaralı'nın vurulduğu görülüyor. Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı kim? Ankaralı öldü mü?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI KİM?

Tarihi dizide Ankaralı, Kıbrıs'taki Rumların orada yaşayan Türklere yaptığı zulmü sonlandırılması için Türkiye tarafından Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs Savaşında mücahitleri organizeden bir bereli kahraman olarak geçiyor. Dizide Ankaralı karakterini genç oyuncu Serkan Çayoğlu canlandırıyor.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?

TRT2nin sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru 14 bölüm fragmanı yayınlandı. Yen bölümde Ankaralı karakterinin Rum komutan tarafından vurulduğu görülüyor. Detaylar bu akşam yayınlanacak yeni bölümde olacak.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU KONUSU NE?

Erenköy Direnişi'nin tüm gerçekliği ve çarpıcılığı ile ekrana yansıtıldığı yeni sezonda; Ankara, İstanbul ve İngiltere'den vatanlarını savunmak için üniversite tahsillerini yarıda bırakıp koşan Kıbrıslı öğrencilerin ve mücahitlerin destansı direnişi anlatılıyor.

Öte yandan oyuncu Kemal Uçar'ın hayat verdiği Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in yürekleri dağlayan tarihe geçiş hikayesi de ekranlara getirildi.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Almanya'da Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi Bölümünde tamamladı. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yöneldi ve Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur'un İtalya'dan gelen arkadaşı Rafael'i canlandırdı ve sonrasında Zeytin Tepesi'nde rol aldı.

Hande Yener'in "Ya Ya Ya" klibinde de oynadı. 2014 yılında başrollerini Özge Gürel ile paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisinde "Ayaz Dinçer" rolünü canlandırdı.[1] Dizi, 2015 yılında final yaptı. 2016 yılında sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya'da Verissimo, ardından tek başına İtalya'nın reytingi yüksek programlarından C'è posta per te'ye katıldı. Oyuncu, daha sonra Hayatımın Aşkı dizisinde "Demir Cerrahoğlu" karakteriyle kamera karşısına geçti. Börü dizisinde baş rol oyuncusu olarak Kaya rolünde yer aldı. 2019 yılında Halka dizisinde "Cihangir Tepeli" karakterini canlandırdı. 2020 yılında Yeni Hayat dizisinde baş rol oyuncusu olarak Adem rolünde oynadı.

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